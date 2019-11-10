Мануэл Фернандеш: «Краснодар» создал больше моментов, которые должны были привести к голу»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что участие команд в еврокубках сказалось в концовке матча.

— Результат не очень хорош для обеих команд. Как его прокомментируете?

— Согласен, особенно учитывая, что у нас были моменты, чтобы забить. Игра была довольно равной, но при этом, считаю, мы создали больше моментов и они должны были привести к голу. Поэтому мы не очень довольны результатом.

— Обе команды играли в еврокубках, плюс у «Краснодара» было на день меньше времени на подготовку к матчу. Как это сказалось на игре?

— Возможно только в концовке матча, когда команды не успевали быстро переходить из обороны в атаку. Игра стала из-за этого менее организована. (Елена Григорьевская)

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