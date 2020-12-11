Мамеву успешно сделана операция

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, который не играет с конца октября, перенес операцию. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин сообщил, что в этом году хавбек на поле не выйдет.

«Операция прошла успешно, а главное — вовремя! Выздоравливай, родной», — написала в Instagram Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова».

В этом сезоне 32-летний Мамаев сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.