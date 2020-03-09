Мамаев снял майку после празднования гола в ворота ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в дебютном матче за свой новый клуб отметился забитым голом. Во встрече 21-го тура Тинькофф — чемпионата России он поразил ворота ЦСКА.

После забитого гола футболист на эмоциях сорвал с себя футболку. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал ему желтую карточку.

Мамаев забил гол в первом официальном мачте после выхода из тюрьмы. pic.twitter.com/7xcOYE3qed — Морковка Нигана (@NeganandLucil) March 9, 2020

Эта игра стала первой официальной для Мамаева после подписания контракта с «Ростовом». 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.