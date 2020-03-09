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Мамаев снял майку после празднования гола в ворота ЦСКА

15:40
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в дебютном матче за свой новый клуб отметился забитым голом. Во встрече 21-го тура Тинькофф — чемпионата России он поразил ворота ЦСКА.

После забитого гола футболист на эмоциях сорвал с себя футболку. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал ему желтую карточку.

Эта игра стала первой официальной для Мамаева после подписания контракта с «Ростовом». 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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