Мамаев, Протасовицкий и Кирилл Кокорин принесли извинения Соловчуку во время слушаний суда

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл принесли извинения Виталию Соловчуку, водителю ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, во время слушаний Пресненского суда города Москвы. Также Мамаев выразил готовность компенсировать ущерб, нанесенный автомобилю Ушаковой.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live