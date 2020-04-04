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Мамаев назвал свои любимые фильмы, которые можно пересмотреть во время карантина

11:03
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев назвал несколько фильмов, которые мог бы рекомендовать к просмотру, сообщает Twitter «Ростова».

Мамаев посоветовал посмотреть картины «Гангстер», «Подозрительные лица», «Крестный отец» (все части) и «Тренировочный день».

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