Мамаев назвал свои любимые фильмы, которые можно пересмотреть во время карантина
11:03
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев назвал несколько фильмов, которые мог бы рекомендовать к просмотру, сообщает Twitter «Ростова».
Мамаев посоветовал посмотреть картины «Гангстер», «Подозрительные лица», «Крестный отец» (все части) и «Тренировочный день».
? Наши игроки продолжают делиться своими любимыми фильмами и рассказывать, чем они хороши.— Football Club Rostov (@rostovfc) April 4, 2020
Новый герой рубрики #ДомасРостовом — полузащитник Павел Мамаев с отличной подборкой картин.
Классика!#Мамаев #ДомасРостовом pic.twitter.com/d6N7UiZwGP
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