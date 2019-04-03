Мамаев и Кокорин вошли в зал суда. Видео

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита"Александр Кокорин вошли в зал суда, где сегодня проходит судебное разбирательство по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Обвиняемые шли друг за другом: Кокорин-старший, Мамаев, брат Александра Кокорина Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий. Последний прятал лицо под капюшоном.

#КокоринМамаев Вот они! Подсудимых заводят в зал. Все серьезно, без шуток и смеха pic.twitter.com/Tpd8m9FpAm – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!