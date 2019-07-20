Мамаев и Кокорин планируют вернуться в футбол

Журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале сообщила, что отбывающие срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев планируют вернуться в футбол. Форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" находятся в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

"У Мамаева и Кокорина - философское настроение. И грандиозные планы- вернуться в футбол: каждый день полтора часа на тюремном газоне. Всем болельщикам шлют привет. И вот, как живут", – написала Скабеева.

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Мамаев и Кокорин: фото из тюрьмы