Малосолов подал жалобу на решение суда, признавшего его виновным в оскорблении Адриану

Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов подал апелляционную жалобу в Московский городской суд на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-нападающего «Спартака» Луиза Адриану. Ранее суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

— Доказательств действий Малосолова, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по каким-либо признакам, а значит и подтверждения события и состава вменяемого правонарушения, материалы дела не содержат, — приводят «РИА «Новости» фрагмент его апелляционной жалобы.

Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии на поле произошли две стычки Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Набабкин получил за обе по желтой карточке и был удален. Малосолов написал в Twitter «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время». Позднее гендиректор «Спартака» Томас Цорн подал на Малосолова заявление в прокуратуру.