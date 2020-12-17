Малафеев считает, что «Зенит» полностью переиграл «Спартак»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых в матче против «Спартака» (3:1) в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Впечатления хорошие, «Зенит» с первых минут начал активно действовать на половине поля соперника, контролировать мяч, прессинговать, — отметил Малафеев. — Сразу было понятно, что Питер сегодня настроен выигрывать, не давать возможность «Спартаку» владеть инициативой или иметь территориальное преимущество.

Понравились игроки заряженностью, чувствовалось, что «Зенит» к матчу был готов лучше, как физически, так и морально. Заслуженно победили. Соперник по большому счету ничего не создал. «Зенит» выглядел лучше по всем позициям, по количеству ударов в створ, пасов, отборов. Они практически полностью переиграли «Спартак».

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» на второй строчке с 35 баллами.

(Анастасия Пастернак)