Малафеев с женой показал, как супруги могут сделать совместные тренировки приятными во время самоизоляции

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлены его совместные тренировки с супругой Екатериной.

— Занимайтесь с любовью, — подписал видео Малафеев.

С 28 марта по 5 апреля в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, в период которого граждане должны должны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66. По этой причине большинство спортивных соревнований в мире отменены.