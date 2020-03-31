Малафеев с женой показал, как супруги могут сделать совместные тренировки приятными во время самоизоляции
13:24
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлены его совместные тренировки с супругой Екатериной.
— Занимайтесь с любовью, — подписал видео Малафеев.
Занимайтесь с любовью ???#MalafeevSport #FamilyM16 pic.twitter.com/7rN8U7XhBu— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 31, 2020
С 28 марта по 5 апреля в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, в период которого граждане должны должны соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66. По этой причине большинство спортивных соревнований в мире отменены.
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