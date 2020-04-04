Максимилиан Филипп заявил, что пришел в «Динамо» за трофеями

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп сказал, что ставит перед собой цель завоевать трофей с командой.

— Нельзя прийти в новую команду и стать лидером сразу, — цитирует Филиппа официальный сайт «Динамо». -Надеюсь, в скором времени я буду таким игроком для «Динамо». Я стремлюсь к этому. РПЛ — Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого.

26-летний немец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Динамо» и забил семь мячей при одной голевой передаче. Команда занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 30 очков в 22 матчах.