Максимилиан Филипп: «Поначалу мама была настроена очень скептически по поводу России, у нее был страх»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что у его мамы был страх по поводу перехода сына в российский клуб.

— Известно, что самый близкий для вас человек — мама Сильвия. Когда ждете ее в гости?

— Я еще полечу в Берлин. Надо забрать кое-какие вещи, разобраться с документами. Но мама обязательно меня навестит.

— Что она сказала о вашем переходе?

— О, ей было непросто. Поначалу мама была настроена очень скептически, у нее был страх. Я — единственный ребенок в семье, поэтому она обо мне особенно беспокоится. Порой даже чересчур сильно, учитывая, что мне все-таки уже 25 лет. Но ничего не поделаешь, для нее я всегда буду ребенком. Мама переживала, как мне будет в новой стране, безопасно ли в России, как часто сможем видеться. Я отвечал, что в Дортмунд ей на поезде ехать четыре часа, а в Москву можно прилететь за два с половиной, так что ничего страшного. Теперь я переехал, рассказываю, что все в порядке, а мама переспрашивает: «А ты мне не врешь? Правда все хорошо?» (Улыбается.) (Константин Алексеев)

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