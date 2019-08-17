Максимилиан Филипп: «Деньги не играли роли. Я в «Динамо», чтобы играть в футбол»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие. Также он добавил, что никогда не думал о деньгах.

— Какие аргументы нашли в московском клубе?

— В последнее время я мало играл, что негативно сказывалось на уверенности в собственных силах. Главное для меня было найти клуб, где в меня верят, на меня рассчитывают, где я получу доверие. В «Динамо» мне дали чувство, что все это будет.

— Вы ведь понимаете, что думает большинство любителей футбола? Из бундеслиги в Россию футболист может податься только за деньгами.

— Если кто-то так думает, то меня это не волнует. Меня беспокоит мнение мамы и друзей. А они отлично знают, что я никогда не думал о деньгах. Они не делают человека счастливым. Я говорил: перейду в любую команду бундеслиги, неважно, сколько мне будут платить. Если кто-то думает, что я тут из-за денег, то он сильно заблуждается. Это вообще не играло роли. Я здесь для того, чтобы играть в футбол. (Константин Алексеев)

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