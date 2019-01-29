Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": "Если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию"

Новичок "Арсенала" Максим Володько оценил уровень игроков оружейников.

26-летний бывший футболист БАТЭ, способный сыграть на левом фланге в защите и средней линии, подписал контракт с тульским клубом, перед стартом зимней подготовки. В воскресенье красно-желтые начали второй сбор в Белеке.

– Период адаптации прошел в первую неделю. Первые пару дней тушевался немного, но в целом все прекрасно, – сказал Володько. – Цели и задачи в новой команде – любыми способами помочь клубу, чтобы он находился как можно выше в турнирной таблице. Хотелось бы это делать не со скамейки запасных, а в стартовом составе. (Улыбается.) Конкуренция? "Арсенал" – клуб премьер-лиги, к другому и не готовился. Если бояться конкуренции, то и смысла не было вообще ехать. (Артем Агапов)

После 17 туров "Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче кубкового четвертьфинала туляки победили "Оренбург" в гостях со счетом 4:2.

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