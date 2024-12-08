Ненахов: «Позитив первой части сезона убьется, если «Локо» проиграет в Краснодаре»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от игры 18-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Конечно, все, что было до этого, просто убьется. Хотелось бы завершить на хорошей ноте эту часть сезона. Сделаем все, чтобы победить, — сказал Ненахов «ВсеПроСпорт».

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 8 декабря в Краснодаре начнется в 19:30 (мск). Московский клуб до этого уступил в чемпионате и Кубке России подряд «Спартаку», «Динамо» и «Химкам».