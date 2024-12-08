Ненахов: «Позитив первой части сезона убьется, если «Локо» проиграет в Краснодаре»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от игры 18-го тура чемпионата России против «Краснодара».
«Конечно, все, что было до этого, просто убьется. Хотелось бы завершить на хорошей ноте эту часть сезона. Сделаем все, чтобы победить, — сказал Ненахов «ВсеПроСпорт».
Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет 8 декабря в Краснодаре начнется в 19:30 (мск). Московский клуб до этого уступил в чемпионате и Кубке России подряд «Спартаку», «Динамо» и «Химкам».
Источник: «ВсеПроСпорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|3 : 0
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|1 : 2
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|2 : 3
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|4 : 1
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости