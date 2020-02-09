Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» подвел итоги Кубка Париматч Премьер, рассказал о своем кумире, перспективах в команде и отношении к гибели баскетболиста Коби Брайанта.

— Любимый футболист детства? На кого равнялись?

-Так как я левоногий, то Лионель Месси.

— Play Station с собой не брали?

— Нет. Я люблю игры, у меня есть Xbox, но я уже давно не запускал приставку.

— В основном, наверное, играете в FIFA?

— Я больше даже в NBA играл. Просто мне нравится баскетбол.

— Как восприняли гибель легенды «Лейкерс» Коби Брайанта?

— Если честно, сначала даже не поверил. Открыл Instagram, а там все пишут, что он погиб, я не понимал, что вообще происходит. Потом, когда прочитал новости, стало очень грустно. Он ведь летел с дочерью на ее матч.

— Кто ваш любимый баскетболист?

— В данный момент слежу за Яннисом Адетокунбо из «Милуоки». Мне очень нравится его игра. (Евгений Белоусов, Дмитрий Зеленов)

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте