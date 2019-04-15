Максим Беляев: "С ВАР футбол становится справедливее"

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что с системой видеопомощи арбитрам ВАР футбол становится справедливее. Данная технология впервые в истории российских соревнований была применена в первом матче Олимп-Кубка России между туляками и "Уралом" (0:1).

- Это было необычно. ВАР помог судье разобраться в эпизоде с красной карточкой игроку "Урала", - приводит слова Беляева официальный сайт "Арсенала". - Но, как мне кажется, пауза затянулась. Пришлось около пяти минут простоять на поле, за это время утрачивается игровой тонус, теряется темп матча. Если пауза короткая, то тогда точно нет проблем.

Поначалу ждал решения судей, главный переговаривался с видеоассистентами. Потом, когда пауза затянулась, стал делать беговые упражнения, чтобы мышцы не остывали.

Мое мнение о ВАР такое: футбол с ним становится справедливее, на видео все понятно, все можно поправить.

В текущем сезоне Беляев провел 26 матчей за "Арсенал" и забил 1 гол.

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