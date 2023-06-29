«Маккаби Тель-Авив» предложил 1 миллион евро за полузащитника «Пари НН» Майга

«Маккаби Тель-Авив» хочет подписать полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга, сообщает Sport5.co.il.

Израильский клуб предложил 1 миллион евро за 28-летнего малийца, у которого есть российский паспорт.

Сообщается, что в футболисте также заинтересованы ЦСКА и «Локомотив», которые тоже сделали предложение по трансферу игрока.

В сезоне-2022/23 Майга забил 1 гол в 30 матчах за «Пари НН». Контракт игрока с нижегородским клубом действует до конца июня 2025 года.

(Эли Швидлер)