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Макгеев: «Мы отдали инициативу «Краснодару», такой был план на второй тайм»

10:52
Станислав Магкеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Магкеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Тинькофф чемпионата России.

«Второй тайм получился сложнее? Во втором тайме мы отдали инициативу «Краснодару». Хотели играть на контратаках. Самое главное, что добились результата и заработали 3 очка. Отдали инициативу? Это был план на второй тайм (улыбается). Может быть, могли довести игру как-то получше, но так получилось», — сказал Макгеев «СЭ».

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов.

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке — шесть очков.

Локомотив — Краснодар

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Артем Бухаев все материалы автора

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