7 августа, 17:13

Махачкалинское «Динамо» интересуется защитником «Земамры» Аяко

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», «Динамо» Махачкала интересуется защитником Джеймсом Аяко из марокканского клуба «Земамра».

22-летний защитник выступает за «Земамру» с сентября 2024 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

После трех туров РПЛ сезона-2025/26 махачкалинцы с 4 очками занимают девятое место в турнирной таблице.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
