Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал понять, что хотел бы остаться в клубе, но еще не вел переговоров о новом контракте. Хавбек защищает цвета сине-бело-голубых с начала 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате России и отдал 1 голевой пас.

— Контракт у меня намного меньше, чем два года, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — У меня были разговоры с клубом, они пока приостановились, не знаю, с чем это связано. Я себя в клубе вижу, я хочу играть, хочу продолжать.