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Магомед Оздоев — о контракте: «Переговоры с «Зенитом» приостановились, не знаю, с чем это связано»

21:00
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал понять, что хотел бы остаться в клубе, но еще не вел переговоров о новом контракте. Хавбек защищает цвета сине-бело-голубых с начала 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате России и отдал 1 голевой пас.

— Контракт у меня намного меньше, чем два года, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». —  У меня были разговоры с клубом, они пока приостановились, не знаю, с чем это связано. Я себя в клубе вижу, я хочу играть, хочу продолжать.

Дополнительная информация:

https://t.me/kazakovIlya1/462

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