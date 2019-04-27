Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев - о матче с "Ростовом" (1:1) в 26-м туре чемпионата России. Он отметил игру голкипера Юрия Дюпина.

- Сложно сказать, доволен ли я результатом. Наверное, в данной ситуации мы можем занести эту игру себе в актив. Хотя, что греха таить, "Ростов" был близок ко второму голу, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - У нас тоже кое-какие моменты возникали. Я еще сам в игре. В концовке мы довольно хорошо взвинтили темп. Что я подумал после сэйва Дюпина в концовке? Уже неоднократно говорил, что его роль сложно переоценить. Если он будет нас выручать, то мы будем в разы больше очков набирать. Для нас сейчас вратарь - это полкоманды.

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