Адиев: «Эмоциональное состояние игроков «Крыльев» неплохое. У нас сложный цикл»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал об эмоциональном состоянии команды перед матчем 11-го тура РПЛ с «Рубином».

«Эмоциональное состояние неплохое. Понятно, что у нас сложный цикл. Хозяева в таком же положении. Каждая игра для тренеров и игроков принципиальна. Конечно, есть определенное дерби. Борьба за три очка. Валерьян Панфилов — легенда, но на поле он сегодня не появится. Мы хотели отдать ему дань уважения и поздравить его с юбилеем», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Начало — в 15.15 по московскому времени.