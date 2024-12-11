Адиев: «У Садулаева есть качества, которые позволяют ему играть в большом клубе»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможному переходе полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в «Зенит».

«Садулаев — неординарный игрок, обладающий большим потенциалом. Думаю, что он соответствует такой большой команде, как «Зенит». Мне бы очень хотелось, чтобы он себя проявил, если этот переход все-таки случится. У него есть спортивная наглость. Он не хочет никому уступать. Это правильно и хорошо, что он в себе уверен. Мне, как человеку, работавшему с ним, очень хочется, чтобы он использовал свой потенциал в более статусном клубе. Думаю, он готов к следующему шагу.

Понятно, что его сильная сторона — игра один в один, дриблинг. Он очень много фолов зарабатывает и обыгрывает. Мостовой с такими же характеристиками. И Педро такой же. Здесь нельзя сказать, что какое-то одно качество у кого-то будет сильнее. Садулаев соответствует, как я и сказал раньше. Думаю, что для внутренней конкуренции для «Зенита» и Лечи будет хороший переход, если он случится. У него есть качества, которые позволяют ему играть в большом клубе», — цитирует «РБ Спорт» Адиева.