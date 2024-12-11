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Сегодня, 09:25

Адиев: «У Садулаева есть качества, которые позволяют ему играть в большом клубе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможному переходе полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в «Зенит».

«Садулаев — неординарный игрок, обладающий большим потенциалом. Думаю, что он соответствует такой большой команде, как «Зенит». Мне бы очень хотелось, чтобы он себя проявил, если этот переход все-таки случится. У него есть спортивная наглость. Он не хочет никому уступать. Это правильно и хорошо, что он в себе уверен. Мне, как человеку, работавшему с ним, очень хочется, чтобы он использовал свой потенциал в более статусном клубе. Думаю, он готов к следующему шагу.

Понятно, что его сильная сторона — игра один в один, дриблинг. Он очень много фолов зарабатывает и обыгрывает. Мостовой с такими же характеристиками. И Педро такой же. Здесь нельзя сказать, что какое-то одно качество у кого-то будет сильнее. Садулаев соответствует, как я и сказал раньше. Думаю, что для внутренней конкуренции для «Зенита» и Лечи будет хороший переход, если он случится. У него есть качества, которые позволяют ему играть в большом клубе», — цитирует «РБ Спорт» Адиева.

Источник: «РБ Спорт»
Магомед Адиев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
Лечи Садулаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
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