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Магнуссон против «Тамбова»: гол в концовке матча и желтая карточка, которая не позволит сыграть «Краснодаром»

18:22
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон забил гол на 4-й компенсированной минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова». На 90-й минуте встречи 26-летний исландец получил предупреждение за фол на форварде хозяев Андрее Часовских.

Данная желтая карточка стала четвертой для Магнуссона в текущем чемпионате России. Защитник пропустит игру 10-го тура РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет 22 сентября.

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Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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