Магкеев рассказал, что у Дзюбы было взаимное недопонимание с Галактионовым в «Локомотиве»

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что у нападающего Артема Дзюбы было недопонимание с главным тренером «Локомотива» перед уходом форварда из команды.

«В футбольном плане они спокойно работали, общались. Под конец у них были какие-то недопонимания, но Дзюба понимал, что он футболист, а [Михаил] Галактионов тренер. Поэтому субординация присутствовала, все было нормально в команде.

Стоит ли вызывать Артема в сборную? Это вопрос, в первую очередь, к [Валерию] Георгиевичу [Карпину]. Но по моему мнению, сборная есть сборная. Кто достоин в ней играть, тот и должен. Может, в какой-то период и Дзюба будет достоин, и он его опять вызовет», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Дзюба и Магкеев вместе выступали за «Локомотив» под руководством Галактионова с 2023 по 2024 год.