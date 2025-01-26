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Сегодня, 19:40

Магкеев рассказал, что у Дзюбы было взаимное недопонимание с Галактионовым в «Локомотиве»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что у нападающего Артема Дзюбы было недопонимание с главным тренером «Локомотива» перед уходом форварда из команды.

«В футбольном плане они спокойно работали, общались. Под конец у них были какие-то недопонимания, но Дзюба понимал, что он футболист, а [Михаил] Галактионов тренер. Поэтому субординация присутствовала, все было нормально в команде.

Стоит ли вызывать Артема в сборную? Это вопрос, в первую очередь, к [Валерию] Георгиевичу [Карпину]. Но по моему мнению, сборная есть сборная. Кто достоин в ней играть, тот и должен. Может, в какой-то период и Дзюба будет достоин, и он его опять вызовет», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

Дзюба и Магкеев вместе выступали за «Локомотив» под руководством Галактионова с 2023 по 2024 год.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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Динамо Мх – Локомотив
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