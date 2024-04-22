Мацуев: «Надо думать о будущем «Спартака». Мы сейчас не будем рассуждать, на каком месте команда завершит сезон»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах красно-белых в чемпионате России.

«Сейчас мы должны понимать, на что мы рассчитываем в ближайшие годы, нам нужен стратегический план. Не стоит думать о каких-то результатах на этом отрезке, потому что понятно, что чемпионства нет. Да, какой бы ни была ситуация, и чтобы не происходило в клубе, нужно побеждать в каждом матче. Но все равно, надо думать о будущем «Спартака». Мы сейчас не будем рассуждать, на каком месте завершит сезон команда: на третьем или четвертом. Я никогда подобного не понимал. Мы, болельщики клуба, ждем новостей от руководства клуба о том, куда будет двигаться команда. Сейчас это самое главное», — сказал Мацуев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

(Денис Сафронов)