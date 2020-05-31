Мачей Рыбус: «Семин называл меня Маттеус Рыбус»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус вспомнил о своей первой встрече с бывшим главным тренером Юрием Семиным. Сегодня у специалиста заканчивается контракт с железнодорожниками, футболисты «Локо» выражают ему благодарность и желают удачи.

— Помню, когда только пришел в команду, Семин встречал меня на поле и представлял как нового игрока «Локомотива», — цитирует официальный сайт «Локомотива» Рыбуса. — Сказал: «К нам приехал Маттеус Рыбус». Все начали смеяться. Еще несколько раз меня так называл, а потом уже просто говорил «Рыба».

Я запомню Семина как хорошего человек и отличного тренера, с которым мы выиграли чемпионство, Кубок и Суперкубок. Было много хороших моментов, были и неудачные. Желаю Палычу удачи и надеюсь, что мы еще встретимся на футбольном поле.