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Мачей Рыбус: «Семин называл меня Маттеус Рыбус»

18:19
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус вспомнил о своей первой встрече с бывшим главным тренером Юрием Семиным. Сегодня у специалиста заканчивается контракт с железнодорожниками, футболисты «Локо» выражают ему благодарность и желают удачи.

— Помню, когда только пришел в команду, Семин встречал меня на поле и представлял как нового игрока «Локомотива», — цитирует официальный сайт «Локомотива» Рыбуса. — Сказал: «К нам приехал Маттеус Рыбус». Все начали смеяться. Еще несколько раз меня так называл, а потом уже просто говорил «Рыба».

Я запомню Семина как хорошего человек и отличного тренера, с которым мы выиграли чемпионство, Кубок и Суперкубок. Было много хороших моментов, были и неудачные. Желаю Палычу удачи и надеюсь, что мы еще встретимся на футбольном поле.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22187

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