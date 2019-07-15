Мачей Рыбус: "Нам нужен центральный полузащитник. Но не я занимаюсь трансферной политикой"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча первого тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) выразил мнение, что железнодорожникам необходимо усиление в среднюю линию.

– Целый сезон реально выдержать с такой обоймой игроков?

– Нет. Будут карточки, микротравмы. Конечно, не хватит игроков. Нужно усиление.

– Какие именно футболисты нужны "Локо" по позициям?

– Никого не хочу обижать. Есть молодые ребята. Все стараются.

– У "Локомотива" сейчас два опорных полузащитника. Крыховяк и Баринов. Это нормально для того, чтобы играть полный сезон?

– Есть еще Коломейцев.

– То есть больше игроков не нужно?

– ​Думаю, что нужно. Но не я занимаюсь трансферной политикой. Спрашивайте у спортивного директора или президента. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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