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Мачей Рыбус: «Дерби — это всегда тяжело, но «Локомотив» едет за тремя очками»

16 августа 2019, 04:00
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус заявил, что красно-зеленые рассчитывают на победу в матче 6-го тура чемпионата России против «Динамо». Однако он понимает, что легко не будет.

— Дерби — это всегда тяжело, но мы едем за тремя очками, — цитируют «Известия» Рыбуса. — Понимаю, что легко нам точно не будет. Готовимся к сложному противостоянию. «Динамо» неплохо играло в последних матчах, но у этой команды много новых футболистов, и они только сыгрываются. Думаю, в будущем бело-голубые будут очень сильны.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/910558/sevastian-terletckii/lokomotiv-na-stantcii-dinamo-derbi-vozvrashchaetsia-iz-khimok-v-moskvu

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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