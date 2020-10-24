Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ прокомментировал кадровые перестановки в клубе.

— Любой человек может быть уволен. В том числе и я. Мне нравится, как работает Нариман Акавов (глава селекционного отдела. — Прим «СЭ»). От помощника в спортивном департаменте я бы не отказался. Почему ушел Чистяков (экс-глава селекционного отдела красно-белых)? На вкус и цвет... Возможно ли возвращение в клуб Попова? Все возможно. Не будем говорить обо всех, с кем я встречаюсь. С Поповым я встречался. Это да. (Максим Алланазаров)