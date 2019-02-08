"Любому игроку сложно влиться в команду за неделю". Семак - о новичках "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после товарищеского матча против "Сарпсборга" (2:1) заявил, что проблема петербургского клуба состоит в том, что новички присоединились к команде практически перед официальными играми и пока не успели наладить взаимодействие с партнерами. В январе состав сине-бело-голубых пополнили защитник Ярослав Ракицкий, хавбек Вильмар Барриос и форвард Сердар Азмун.

- Достаточно ли налажено взаимодействие Барриоса с партнерами? Конечно, недостаточно. Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю - это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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