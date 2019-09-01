«Любая потеря очков может нам дорого обойтись». Кучаев — о матче «Арсенал» — ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии выездного матча 8-го тура РПЛ с «Арсеналом» отметил, что армейцам важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении.
— В Туле играть всегда тяжело, местные болельщики здорово поддерживают свою команду, но нам важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении, — цитирует пресс-служба ЦСКА Кучаева. — Тем более, учитывая плотность турнирной таблицы, любая потеря очков может нам дорого обойтись, так что настраиваемся только на победу.
Сегодня в Туле сыграем заключительный матч перед паузой на сборные!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2019
?? #АрсеналЦСКА
? #РПЛ
? 16:30 мск
? Арсенал (Тула)
? Матч Премьер pic.twitter.com/I69Rexv4RY
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