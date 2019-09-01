Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии выездного матча 8-го тура РПЛ с «Арсеналом» отметил, что армейцам важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении.

— В Туле играть всегда тяжело, местные болельщики здорово поддерживают свою команду, но нам важно уйти на паузу в чемпионате в хорошем настроении, — цитирует пресс-служба ЦСКА Кучаева. — Тем более, учитывая плотность турнирной таблицы, любая потеря очков может нам дорого обойтись, так что настраиваемся только на победу.

Сегодня в Туле сыграем заключительный матч перед паузой на сборные!



?? #АрсеналЦСКА

? #РПЛ

? 16:30 мск

? Арсенал (Тула)

? Матч Премьер pic.twitter.com/I69Rexv4RY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2019

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