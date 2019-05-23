Луневу запретили брать файер во время празднования. Он объяснил почему

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" рассказал, почему не взял в руки файер во время празднования победы в чемпиоанте. Напомним, что толпа фанатов встретила команду в аэропорту, где и началось празднование победы в турнире.

– Легионеры радовались сильнее россиян – вы с Жирковым были очень спокойными.

– Он-то не первый раз уже выигрывал, думаю, поэтому. Что касается меня – я просто устал после игры, да и не осознавалось это все. Только по прилету появились эмоции, когда увидели, сколько болельщиков собралось, причем время-то было позднее. Ты действительно понимаешь, что сделал что-то приятное для людей, которые верили в нас и для которых мы играли.

– Ждали такую огненную встречу с болельщиками?

– Только прилетел, мне написала мама – говорит, планируется что-то грандиозное. Поэтому немного представлял. Было здорово, красочно и весело. И шумно!

– Вам достался файер?

– Я очень хотел! Но мне запретили.

– Почему?

– Наверное, бывает, косячу. В целях безопасности, сказали, лучше не надо. Я особо не сопротивлялся и не расстроился.

Полностью интервью с Андреем Луневым можно прочитать - здесь