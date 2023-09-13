Территория Академии имени Черенкова передана «Спартаку»

Группа ЛУКОЙЛ завершила сделку по выкупу объектов на территории спортивного комплекса в Сокольниках, сообщает официальный сайт «Спартака».

Теперь все поля и строения, в которых располагается Академия имени Федора Черенкова, предоставлены для использования московским клубом.

В ближайшее время будет принята комплексная программа развития территории для нужд академии и клуба.

Академия имени Черенкова создана в 2009 году, команды разных возрастов академии неоднократно становились победителями и призерами российских и международных соревнований.