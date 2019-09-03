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Лукас Сантос — о тренировках в сборной Бразилии: «Это тоже поможет мне приносить пользу ЦСКА»

22:06
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Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о том, как он тренировался в сборной Бразилии вместе с Неймаром и Габриэлом Жезусом.

— Меня вызывали тренироваться со сборной Бразилии, — заявил игрок в интервью клубному каналу армейцев. — Это был незабываемый опыт. Я работал бок о бок с мастера мирового уровня. Для меня это был фантастический шанс. Хочу перенести этот незабываемый опыт на своей жизненный и профессиональный путь. Все это тоже поможет мне приносить пользу ЦСКА.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lucas-santos-mechtayu-sygrat-v-futbol-i-spet-s-igorem-akinfeevym/

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