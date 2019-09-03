Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о том, как он тренировался в сборной Бразилии вместе с Неймаром и Габриэлом Жезусом.

— Меня вызывали тренироваться со сборной Бразилии, — заявил игрок в интервью клубному каналу армейцев. — Это был незабываемый опыт. Я работал бок о бок с мастера мирового уровня. Для меня это был фантастический шанс. Хочу перенести этот незабываемый опыт на своей жизненный и профессиональный путь. Все это тоже поможет мне приносить пользу ЦСКА.

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