Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым дуэтом»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке.

— Я открыл в себе интерес к музыке в девять лет, — признался Сантос в интервью клубному каналу ЦСКА. — Попробовал сыграть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет.

Может, и в России прикуплю себе гитарку. И буду играть на ней у себя дома.

— В ЦСКА, наверное, лучше всех поет Игорь Акинфеев. Может быть, организовать с ним дуэт?

— Ну, конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать.

— У тебя много татуировок на теле. Объясните, что у тебя изображено.

— Я — поклонник Тупака Шакура, этого великого рэпера. Я вдохновился его историей, масштабом личности. У него впечатляющая биография. На его пути было много сложностей. Тупак — большая фигура в истории рэпа. И одна из моих татуировок действительно посвящена ему. В первую очередь из-за его жизненной позиции. Тупак Шакур — мой кумир.

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