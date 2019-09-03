Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым дуэтом»
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке.
— Я открыл в себе интерес к музыке в девять лет, — признался Сантос в интервью клубному каналу ЦСКА. — Попробовал сыграть на гитаре и просто влюбился в этот инструмент. С большим удовольствием играю и пою. Учился, кстати, через интернет.
Может, и в России прикуплю себе гитарку. И буду играть на ней у себя дома.
— В ЦСКА, наверное, лучше всех поет Игорь Акинфеев. Может быть, организовать с ним дуэт?
— Ну, конечно, почему нет? Вот подучу немного русский, и будет прикольно попробовать.
— У тебя много татуировок на теле. Объясните, что у тебя изображено.
— Я — поклонник Тупака Шакура, этого великого рэпера. Я вдохновился его историей, масштабом личности. У него впечатляющая биография. На его пути было много сложностей. Тупак — большая фигура в истории рэпа. И одна из моих татуировок действительно посвящена ему. В первую очередь из-за его жизненной позиции. Тупак Шакур — мой кумир.