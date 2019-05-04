Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате. Ее сине-бело-голубые оформили после ничьей в Грозном с "Ахматом" (1:1) и поражения "Локо", своего ближайшего преследователя.

Черногорский нападающий, забивший второй гол в ворота железнодорожников, второй сезон выступает за туляков на правах аренды, футболист принадлежат невскому клубу.

– Поздравляю "Зенит" с чемпионством, – сказал Джорджевич. – В этом году он был на самом деле лучшей командой в России и выиграл золото заслуженно.

Наверное, сегодня во время матча "Арсенала" весь Питер был за Тулу. Это точно.

Очень рад, что хотя бы как-нибудь помог в этом сезоне "Зениту". Надеюсь, у меня еще будет возможность делать это каждую неделю.

Сейчас мне пишут и звонят болельщики. Просто нечто. Позвонил Малафеев (заместитель спортивного директора "Зенита"), поздравил меня, сказал спасибо. (Артем Агапов)

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