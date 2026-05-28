Лучший игрок РПЛ по версии «Балтики»: Андраде назвал себя и поставил первым футболиста «Зенита»

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Защитник «Балтики» Кевин Андраде, который уже оформил переход в «Зенит», поставил на первое место полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Вендела. На вторую строчку футболист поместил форварда калининградцев Брайана Хиля, а на третью — самого себя.

Андраде попал в несколько троек от своих одноклубников. На первое место его поставил защитник Натан Гассама, на второе — вратарь Максим Бориско и полузащитник Илья Петров, на третье — полузащитник Андрей Мендель и Хиль.

При этом Хиль обошел Андраде по числу набранных баллов среди одноклубников. Больше получили только два игрока «Краснодара» — полузащитник Эдуард Сперцян и форвард Джон Кордоба.

Лучший футболист РПЛ-2025/26 будет объявлен в полночь пятницы, 29 мая.