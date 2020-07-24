«Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков». «Локомотив» ответил «Спартаку»
09:57
«Локомотив» ответил «Спартаку» в Twitter о молчании в соцсети.
Ранее в соцсети «железнодорожников» не появлялись записи с 15 июля, из-за чего появилась информация, что Twitter клуба взломали.
— По взломам — к «Локомотиву», у нас все красиво, — говорится в Twitter «Спартака».
— Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков, — ответил «Локомотив».
Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков ? https://t.co/uTuZgeouGm— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020
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