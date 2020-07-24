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«Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков». «Локомотив» ответил «Спартаку»

09:57
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
Игроки «Локомотива». Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» ответил «Спартаку» в Twitter о молчании в соцсети.

Ранее в соцсети «железнодорожников» не появлялись записи с 15 июля, из-за чего появилась информация, что Twitter клуба взломали.

— По взломам — к «Локомотиву», у нас все красиво, — говорится в Twitter «Спартака».

— Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков, — ответил «Локомотив».

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