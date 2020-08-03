Ловрен позвонил Салаху после прибытия в Петербург и похвалил его прическу

Новичок «Зенита» Деян Ловрен после прибытия в Санкт-Петербург позвонил бывшему партнеру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху. Защитник покинул «красных» по окончании сезона. Видео их диалога опубликовал официальный канал сине-бело-голубых в Youtube.

В первую очередь хорват отметил новую прическу египтянина.

Ловрен: — Вау! Крутая стрижка

Салах: — Спасибо, лучше, чем у тебя!

Ловрен: — Да знаю, знаю.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».