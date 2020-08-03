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Ловрен позвонил Салаху после прибытия в Петербург и похвалил его прическу

16:28
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Деян Ловрен после прибытия в Санкт-Петербург позвонил бывшему партнеру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху. Защитник покинул «красных» по окончании сезона. Видео их диалога опубликовал официальный канал сине-бело-голубых в Youtube.

В первую очередь хорват отметил новую прическу египтянина.

Ловрен: — Вау! Крутая стрижка

Салах: — Спасибо, лучше, чем у тебя!

Ловрен: — Да знаю, знаю.

27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=SVppGtW1QP4&feature=youtu.be

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