Ветеран «Спартака», экс-защитник сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

— Тедеско видит, что происходит в «Спартаке». Мы же помним, что пришел он в команду по приглашению Томаса Цорна, которого уже давно нет в команде. Дальше он работает с Газизовым и видит, как поступают с ним. Подозреваю, что решение расстаться с Газизовым — прихоть всем известной мадам, которая захотела продвинуть своего человека. Мы помним, как Тедеско просил трансферы, а трансферов не было. И как ему работать? При всем при этом, при довольно среднем составе и отсутствии трансферов «Спартак» идет в тройке. И заслуга в этом — именно Тедеско. Человеку откровенно надоел весь этот беспорядок.

Нельзя не обратить внимание и на судейство, Доменико видел, как судят его команду на протяжении всех матчей. Также, считаю, что и ситуация в матче с «Сочи» повлияло на его решение. Я не вижу ничего плохого в том, что он бегает по бровке и эмоционально на все реагирует — он так заводит команду. Вчера вот он сидел, и что? Такая же бесхребетная команда. А эти эмоции — это его настоящий облик, такой, какой он есть.

— Команда идет в тройке, вся борьба за медали еще впереди. Не считаете ли вы, что было бы грамотнее остаться и объявить о своем уходе после полноценного завершения сезона?

— Человек работал в ненормальных условиях: тут конфликт, здесь конфликт. И потом, вчера он не ушел. Совершенно неправильно сейчас будет лишать его управлением командой. Команда идет достаточно высоко при довольно среднем составе, он обязан доработать этот сезон.

— Получается, команда вторую половину сезона будет играть с тренером, который уйдет сразу после окончания сезона, и все об этом знают?

— А что в этом такого? Разве это первый такой случай в нашем футболе? Не вижу никакой проблемы в этом. Вы думаете, футболисты хуже будут выполнять свои обязанности? Они за это деньги получают. Они играют не за или против тренера, они играют за конкретный клуб и получают деньги за результат.

(Владимир Пушкарев)