Ловчев назвал безобразием происходящее в «Спартаке»

Экс-защитник сборной СССР, лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в интервью «СЭ» высказался о ситуации в «Спартаке».

— Последнее, что вас возмутило?

— Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится, — сказал Ловчев «СЭ».

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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