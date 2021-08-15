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«Локомотив» — «Зенит»: все голы матча РПЛ

20:00
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Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче четвертого тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

85-я минута: гол Сутормина

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

90-я минута: гол Смолова

Локомотив — Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр