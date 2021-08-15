Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче четвертого тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

85-я минута: гол Сутормина

90-я минута: гол Смолова