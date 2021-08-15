«Локомотив» — «Зенит»: все голы матча РПЛ
20:00
Футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» сыграли вничью в матче четвертого тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
85-я минута: гол Сутормина
90-я минута: гол Смолова
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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