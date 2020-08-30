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«Локомотив» — «Зенит»: почему не засчитан гол гостей?

17:37
Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
Эпизод матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».
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На 52-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Владимир Москалев не засчитал гол Артема Дзюбы: в ходе голевой комбинации сине-бело-голубых в положении «вне игры» оказался Вячеслав Караваев, что зафиксировал второй ассистент Рустам Мухтаров.

Видеоассистенты Николай Волошин и Максим Гаврилин провели соответствующую проверку, решение Москалева было подтверждено, он предложил железнодорожникам выполнить свободный удар. При этом чуть позже режиссер телетрансляции показал видеоповтор, на котором видно, что Караваев оказался за линией офсайда после того, как Сердар Азмун сделал ему передачу рукой. (Александр Бобров)

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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