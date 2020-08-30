На 52-й минуте матча 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Владимир Москалев не засчитал гол Артема Дзюбы: в ходе голевой комбинации сине-бело-голубых в положении «вне игры» оказался Вячеслав Караваев, что зафиксировал второй ассистент Рустам Мухтаров.

Видеоассистенты Николай Волошин и Максим Гаврилин провели соответствующую проверку, решение Москалева было подтверждено, он предложил железнодорожникам выполнить свободный удар. При этом чуть позже режиссер телетрансляции показал видеоповтор, на котором видно, что Караваев оказался за линией офсайда после того, как Сердар Азмун сделал ему передачу рукой. (Александр Бобров)