Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 11-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

У гостей с первых минут сыграет восстановившийся после микротравмы Сердар Азмун. Также на поле выйдет Себастьян Дриусси, участие которого во встрече было под вопросом.

Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев — Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов — Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Шатов, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

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