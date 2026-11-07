«Локомотив» выложил пресс-конференцию Галактионова с подписью «в ожидании исправления ситуации»

«Локомотив» опубликовал в социальных сетях ссылку на видео с пресс-конференции главного тренера команды Михаила Галактионова после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

На пресс-конференции председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества со специалистом. Официально клуб пока не выпускал заявлений о расторжении контракта с Галактионова.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей — 74 победы, 38 ничьих и 45 поражений.

В этом сезоне «Локомотив» в 14 матчах набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.