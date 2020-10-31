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«Локомотив» уступил в гостях «Сочи» и потерпел второе подряд поражение в РПЛ

20:56
31 октября. «Сочи» — «Локомотив» — 2:1. Фото ФК «Локомотив».
31 октября. «Сочи» — «Локомотив» — 2:1. Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» на выезде уступил «Сочи» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Москвичи проиграли со счетом 1:2.

В первом тайме отличались только хозяева: голы забили Антон Заболотный и Никита Бурмистров. Во второй половине «Локо» смог отыграть один мяч усилиями Антона Миранчука, который вышел на замену.

«Локомотив» терпит второе поражение подряд в чемпионате и опускается на шестое место. «Сочи» набрал 22 очка и обошел москвичей, в активе которых остался 21 балл.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (2:0)

Голы: А.Заболотный, 14 (1:0). Бурмистров, 40 (2:0). Миранчук, 65 (2:1).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Заика, 71), Жоаузинью (Новосельцев, 89), Д.Пруцев, А.Заболотный.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Рыбчинский (Миранчук, 64), Куликов, Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер, Камано (Лисакович, 64).

Предупреждения: Эдер, 16. Рыбус, 27. Мевля, 55. Миладинович, 70. Куликов, 73. Мурило, 73. Джанаев, 73. Терехов, 78.

Судьи: Васильев (Ижевск). Сейфетдинов (Казань), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).

31 октября. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Локомотив

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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