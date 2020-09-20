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«Локомотив» — «Тамбов»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:30
«Локомотив» на своем поле примет «Тамбов» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Локомотив»
«Локомотив» на своем поле примет «Тамбов» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Локомотив»
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В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли соперника с общим счетом 5:3, команды впервые встречались в своей истории.

Следить за матчем «Локомотив» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Тамбов»

Локомотив — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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