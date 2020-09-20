В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли соперника с общим счетом 5:3, команды впервые встречались в своей истории.

Следить за матчем «Локомотив» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Тамбов»