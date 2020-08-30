«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» и оставил «Спартак» на первом месте

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура российской премьер-лиги — 0:0.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил гол в ворота «Зенита» на 10-й минуте матча 6-го тура РПЛ, но взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

На 52-й минуте встречи арбитр Владимир Москалев не засчитал гол Артема Дзюбы : в ходе голевой комбинации сине-бело-голубых в положении «вне игры» оказался Вячеслав Караваев, что зафиксировал второй ассистент Рустам Мухтаров.

«Зенит» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Спартаку» 1 балл. «Локомотив», в активе которого 8 очков, на седьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Мурило, Чорлука (Райкович, 90+3), Рыбус, Рыбчинский (Жемалетдинов, 79), Магкеев, Куликов, Миранчук, Камано (Лисакович, 65), Смолов (Эдер, 66).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Жирков (Круговой, 72), Малком (Сутормин, 86), Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 86), Мостовой, Дзюба, Азмун (Ригони, 72).

Предупреждения: Рыбус, 26. Жемалетдинов, 87.

Судьи: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Гаврилин (Владимир).

30 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».